Cagliari, cerca di rubare furgone carico di mastelli ma l’autista lo rincorre e lo mette in fuga

Momenti di paura in pieno centro a Cagliari dove un uomo ha cercato di rubare un furgone nella centralissima via Dante. Tutto è successo davanti a numerosi testimoni, verso le 19:30. Il malvivente si è messo al volante del mezzo approfittando di un momento di distrazione dell’autista. Dopo aver girato la chiave del mezzo ha cercato di fuggire ma l’autista l’ha raggiunto subito, riuscendo a salire sul furgone. A quel punto, senza nessuno al volante, il mezzo ha sbandato, finendo la sua corsa contro una aiuola. Il malvivente è fuggito a piedi e, come spiegano dalla questura di via Amat, è scappato a piedi proprio pochi istanti prima dell’arrivo di una volante della polizia e degli agenti della Polstrada. I poliziotti hanno raccolto tutti gli elementi utili ed eseguito i rilievi utili per cercare di risalire all’identità dell’uomo.