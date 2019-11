Cagliari, sfida ai centri commerciali per lo shopping natalizio: animazione per bimbi in via Paoli

Sfida ai centri commerciali per Natale. Quest’anno il centro commerciale naturale “Il distretto di Via Paoli”, ha organizzato l’animazione natalizia per le prime 4 domeniche di dicembre. Verranno gli animatori di Seconda Stella per intrattenere i più piccoli, mentre i genitori possono fare un po’ di shopping natalizio per la via. L’8 mattina e il 22 sera ci sarà anche babbo natale e i bambini potranno portarli la letterina e fare la foto con lui. Ci sarà un fotografo pagato dall’associazione che darà i file gratis. Il 22 pomeriggio ci sarà anche una piccola sfilata Disney.