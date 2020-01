Sfida contro Ibra: Cagliari in campo con maglia del Centenario firmata Antonio Marras

Una maglia speciale per festeggiare il Centenario rossoblù: sabato 11 gennaio alla Sardegna Arena in occasione della gara contro il Milan, il Cagliari indosserà per la prima volta la maglia dedicata ai suoi 100 anni.

A realizzare il completo gara in edizione limitata, lo sponsor tecnico Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear: un kit nato dall’estro dello stilista Antonio Marras, che ha creato inoltre lo speciale logo del Centenario.

La maglia, realizzata in 2020 pezzi numerati e venduta con packaging dedicato, e tutta la linea di merchandising creata per i 100 anni di storia del Cagliari saranno in vendita dalle ore 19:20 di venerdì 10 gennaio in esclusiva sui siti e-commerce del Cagliari e di Macron, e da sabato 11 nei Cagliari 1920 Store e nel Macron Store di Cagliari.

La maglia “Centenario”, a girocollo, è bianca ed è caratterizzata da due grandi bande, una verticale e una orizzontale, nelle quali il rosso e il blu si incrociano in una sorta di grande pennellata di colore, che in continuità si ritrova anche sul pantaloncino. Completano il kit gara i calzettoni, bianchi con banda rossoblù.

Sul petto a destra in silicone bianco il Macron Hero, logo del brand emiliano, mentre a sinistra, lato cuore, il logo del centenario del Cagliari. Nel retro, sotto al colletto, è ricamata in rosso la formula • 1920 2020 ∞. In rosso anche il bordo finale della maglia, impreziosito dal caratteristico dettaglio di Antonio Marras; la vestibilità slim fit e la presenza di inserti in micromesh rendono il capo più leggero e traspirante.