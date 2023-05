Cagliari, c’è un inferno che non cambia mai: è quello della droga in via Cinquini e Sirai

L’INFERNO DI VIA CINQUINI E SIRAI.

Due anni e mezzo fa, a riguardo dell’ intervento di demolizione degli immobili siti nelle vie Cinquini e Sirai del quartiere Is Mirrionis di Cagliari il sindaco Truzzu annunciava. “La questione è anche sociale e noi vogliamo dare risposte di sicurezza al quartiere e ai suoi abitanti, tenendo conto che adiacente al parco c’è una scuola materna. Le idee sono tante, insieme ad Area troveremo le soluzioni migliori.” Oggi per l’ennesima volta, richiamato dai residenti ormai ESASPERATI la situazione è sempre drammatica con centinaia di siringhe sparse nell’area, boccette di metadone,varie discariche, ed escrementi. Senza contare il via vai continuo, dalla mattina alla notte di tossicodipendenti che si fanno la loro dose quotidiana. Tutto questo davanti ad una scuola materna ed ai palazzi che confinano. Assurdo che nessuno sia ancora intervenuto, per rimediare a questo sconcio e come dichiarano gli stessi residenti, oramai si sentono cittadini di serie Z, abbandonati da tutte le istituzioni.

Valerio Piga (difensori della natura Cagliari)