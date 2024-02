Cagliari, cassette di frutta e verdura sul marciapiede: il Comune chiude per 4 giorni “Puddu Ortofrutta” in via Dante

Non solo movida. Stavolta nel mirino della linea dura del Comune contro le occupazioni abusive di suolo pubblico c’è il negozio “Puddu Ortofrutta” di via Dante. Il 13 gennaio alle ore 10:40, occupava mq 1, 80 di marciapiede davanti all’ingresso con cassette di frutta e verdura. La ditta però non risulta, secondo gli uffici comunali di via Sonnino, in possesso di concessione per l’occupazione del suolo pubblico. E così, regolamento alla mano, scatta l’applicazione della sanzione della chiusura per 4 giorni consecutivi dal 22 febbraio al 25 febbraio 2024.