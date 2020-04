Cagliari, caso di Coronavirus all’Hospice di via Jenner: tamponi per ospiti e dipendenti

Un caso di positività al Covid-19 riscontrato anche nell’Hospice di via Jenner a Cagliari. Stando a quanto si apprende da fonti qualificate interne alla struttura, un uomo di circa sessant’anni è già stato trasferito al Santissima Trinità. Da qualche giorno era ospite della struttura, dopo esser stato ricoverato al Policlinico di Monserrato. In seguito al test è stato deciso il trasporto, immediato, nel Covid Hospital di Is Mirironis. E, come da protocollo e sempre stando a quanto si apprende da fonti interne qualificate, sono stati subito disposti i test sugli attuali ospiti della struttura della Assl, quattordici, e sulla trentina di dipendenti (tra loro ci sono medici, Oss e fisiotepristi) che operano nella struttura di tre piani.