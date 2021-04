Cagliari, casi Covid negli uffici comunali di via Sauro: sportelli chiusi e sanificazione

Chiusi gli uffici comunali di via Sauro 19 e viale Trieste 141 angolo via Sauro. Il sindaco Paolo Truzzu, con Ordinanza n. 39 del 5.04.2021, ha disposto a chiusura dei locali dello stabile comunale di via Sauro 19 e viale Trieste 141 angolo via Sauro, compresi i locali al piano terra utilizzati dall’URP.

La chiusura, temporanea e in via precauzionale, consentirà di effettuare una efficace, approfondita e completa sanificazione e di concludere lo screening Coronavirus per tutti i dipendenti degli uffici interessati. Gli uffici adotteranno tutte le misure organizzative per assicurare il funzionamento degli stessi e lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi di infezione da Covid 19.