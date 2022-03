Cagliari, case con affitti low cost per giovane coppie: in arrivo 154 appartamenti in via Vesalio

Oltre 150 famiglie cagliaritane potranno andare a vivere in un appartamento al Quartiere Europeo, tra via Vesalio e via Volta, in alloggi a prezzo calmierato, che andranno a costare mille e 1880 euro al metro quadrato. L’avvio dei lavori è previsto per il 2023 e gli appartamenti dovrebbero essere disponibili a partire dal 2024. Il piano di housing sociale ed edilizia agevolata è stato presentato oggi dal sindaco Paolo Truzzu, dall’amministratore delegato di Torre Sgr Michele Stella, il Chief Real Estate Officer Diego Freddi e l’advisor del Fondo per HS della Regione Luigi Zucca.

“In via Vesalio a Cagliari saranno realizzati 154 appartamenti (vendita, locazione e patto di futura vendita) bilocali small e large, trilocali small e large e quadrilocali”, ha dichiarato Zucca, “spazio anche all’edilizia sociale, a 4 mila mq di servizi connessi alla residenza e 18 mila metri quadrati di superficie commerciale. L’investimento complessivo è di 31 milioni di euro. La classe energetica A rende l’investimento urgente anche in virtù del momento storico. Alla gara parteciperanno i migliori studi di progettazione”.

“L’intervento previsto in via Po non è più realizzabile”, ha spiegato Truzzu, “così ci siamo concentrati su via Vesalio per accontentare quella fascia di cittadini dimenticata e aiutarla ad acquistare un appartamento, perché ormai 10 giovane coppie su 10 abbandonano la città, dove il prezzo medio di un appartamento usato è di 2 mila e 500 euro. Nella zona via Vesalio e via Voilta ci saranno anche interventi sulla viabilità”.

“Abbiamo l’intenzione di aiutare tante famiglie”, ha consluso il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco.

“I prezzi potranno essere condizionati dai costi dei materiali”, ha spiegato Diego Freddi, ““Le case costeranno il 25 % in meno rispetto ai prezzi del mercato”.

“Non è stato facile far partire i progetti in Sardegna”, ha chiarito Michele Stella, “Cagliari è fiore all’occhiello. L’operazione è rivolta alla cosiddetta “fascia grigia” di persone che fanno difficoltà ad acquistare ma che non hanno i requisiti per l’accesso all’edilizia sociale. La conclusione entro il 2024 è un traguardo ambizioso”.

Il progetto coinvolge l’intero territorio della Sardegna e prevede la realizzazione di oltre 250 appartamenti, già realizzati quelli di localizzati in Olbia (60 ) e Quartu Sant’Elena (13 in via Garibaldi), sono in via di realizzazione quelli di Oristano (45 in via Lepanto) e Cagliari (154 in via Volta), concessi in locazione calmierata, in patto di futura vendita ed in vendita convenzionata, per intercettare i diversi bisogni abitativi legati alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori. L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni abitative della cosiddetta fascia intermedia della popolazione, in particolare si riferisce a quelle persone che non hanno i requisiti per accedere al libero mercato, ma contemporaneamente non hanno diritto all’assegnazione di un alloggio in edilizia residenziale pubblica. Al progetto abitativo sono affiancati programmi di accompagnamento sociale e di facilitazione della convivenza attraverso la presenza costante del Gestore Sociale.

Il Fondo HS Sardegna, promosso dalla Regione, è un fondo immobiliare etico che opera per incrementare la dotazione di appartamenti sociali nel territorio della Sardegna. Si avvale di capitali pubblici e privati, apportati dalla stessa Regione, da CDP Immobiliare SGR (che gestisce il Fondo Investimenti per l’Abitare, FIA) e da Fondazione di Sardegna e da Confidi Sardegna. Il Fondo per l’Housing Sociale della Regione Sardegna è stato istituito nel 2014 da Torre SGR S.p.A., in seguito all’aggiudicazione della gara pubblica, per la realizzazione di interventi di housing sociale in Sardegna. Il fondo, costituito per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro, ha durata ventennale. La gestione è affidata a Torre SGR, Società specializzata nella Gestione del Risparmio.