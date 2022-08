Cagliari, cascata d’acqua dal ponte sopra viale Marconi: “Abbanoa non fa nulla da 48 ore”

Una perdita idrica, da più di due giorni, nel ponte sopra viale Marconi, all’incrocio con via Mercalli, mette in allarme residenti e i tanti ciclisti che passano nella corsia sotto il viadotto. A segnalare il problema alla nostra redazione è proprio un ciclista, Alessio Loi: “L’ho notata domenica e ho subito contattato Abbanoa, sperando che intervenisse per riparare il guasto. Purtroppo, ancora oggi non si è visto nemmeno un operaio e l’acqua continua a sgorgare dalle fondamenta del ponte”.

“Se non fermano la perdita, il rischio è che possa rovinare parzialmente la struttura in cemento armato del ponte stradale”.