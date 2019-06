Cagliari cardioprotetta, con una App sullo Smartphone localizzi il defibrillatore più vicino

Domenica 9 giugno, la mattina presso la passeggiata di Marina Piccola e la sera presso la scalinata del Bastione di Saint Remy in piazza Costituzione, si è svolta la Giornata di sensibilizzazione su “Cagliari cardioprotetta”, organizzata dal Rotaract Club Cagliari Golfo degli Angeli e dal Rotary Club Cagliari Nord in collaborazione con la SEA – Sardinian Emergency Association.

Nel corso della manifestazione, i volontari del Rotaract e del Rotary hanno distribuito alla cittadinanza una brochure con la lista dei defibrillatori installati in città e divisi per quartiere; all’interno della brochure è contenuto anche un codice QR che permette di localizzare, sul proprio smartphone e con un’applicazione apposita, il defibrillatore più vicino in tempo reale. Inoltre, i volontari della SEA hanno fornito ai cittadini una dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, le manovre salvavita e di cardioprotezione.

“La nostra iniziativa – dichiara il Presidente del Rotaract, Nicolò Matta – ha ottenuto il patrocinio dal Comune di Cagliari e fa parte del più ampio progetto Automedica: un soccorso per Cagliari, teso all’acquisto di un’auto-medicalizzata che potrà operare nel territorio cittadino, consentendo un primo soccorso in caso di necessità”. Per raccogliere i fondi saranno organizzati degli eventi a scopo benefico, il primo dei quali – “Sport’n’ Sound”, un torneo di beach volley accompagnato da un aperitivo – si terrà lunedì 24 giugno presso il Malibù Bar del Poetto di Cagliari.