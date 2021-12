Cagliari, via le carcasse d’auto da Tuvumannu: “Erano piene di spazzatura”

Via le carcasse d’auto a Tuvumannu. Oggi nello sterrato di via Cadello nei pressi della scuola Italo Stagno sono state rimosse alcune carcasse di veicoli abbandonati e altri rifiuti. L’intervento segue quello di qualche giorno fa a San Michele in via Bosco Cappuccio.

“Dopo diverse segnalazioni da parte dei miei concittadini e sollecitazioni da parte dei consiglieri”, ha sottolineato Edoardo Tocco, presidente del consiglio comunale, stamattina sul posto, “non potendo più restare a guardare questo scempio, finalmente, con l’aiuto del servizio enti locali regionali si è riusciti a liberare la zona da inutili carcasse di automobili abbandonate che nel tempo hanno fatto da “richiamo” a ulteriori immissioni di rifiuti vari nell’ambiente”.

L’operazione della rimozione delle auto abbandonate in città va avanti: presto sarà il turno di quelle di Sant’Elia e via Castelli.