Cagliari, carambola sull’asse mediano: 19enne di Monserrato si scontra col guard rail e poi con una 500, tre feriti

Incidente stradale questa sera nell’Asse mediano di scorrimento. Una citroen c3 guidata da un 19enne di Monserrato, percorreva l’asse mediano diretto verso il Poetto. Appena superato lo svincolo di uscita del viale Marconi, per cause in fase di accertamento, il suo conducente perdeva il controllo del mezzo e andava ad urtare inizialmente contro il guard rail dello spartitraffico centrale, e poi lateralmente contro una fiat 500 guidata da una 23enne di Elmas. Dopo l’urto la 500 colpiva il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata. Sia la conducente che i due passeggeri della 500 sono state soccorse da personale di tre ambulanze del 118, che trasportavano i feriti al PS dell’ospedale Marino (conducente e una passeggera) e al PS dell’ospedale Brotzu, tutte con assegnato codice giallo per dinamica. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge