Cagliari, Capodanno spettacolare al Poetto: la passeggiata “invasa” per smaltire il cibo delle feste. Tutti a passeggiare, centinaia di cagliaritani si sono goduti oggi il bel sole nella passeggiata sul lungomare del Poetto. Intere famiglie a braccetto. E mentre la spiaggia è ancora invasa dalle canne portate a riva dal vento nei giorni scorsi, c’è chi ne ha approfittato anche per una sana corsa del primo dell’anno. Ancora una volta con un clima invidiabile, in una Cagliari sempre più magica.