Cagliari capitale del tennistavolo: “Così diventeremo sempre di più l’isola turistica dello sport”

“Con questo evento entra nel vivo il programma 2023 dei grandi eventi di promozione turistica della Sardegna, sempre più ‘isola dello sport’. Grazie ad un’intensa e tempestiva programmazione triennale, con 42 manifestazioni sportive di indiscusso e riconosciuto prestigio nazionale e internazionale, puntiamo a consolidare e promuovere l’immagine dell’Isola”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione dei Campionati italiani assoluti di seconda e terza categoria di tennistavolo, in programma a Cagliari dal 18 al 25 marzo.

“Si tratta di un investimento che, grazie anche all’ottima sintonia con Coni e Federazioni sportive, sta dando un grande ritorno economico e di presenze – ha aggiunto l’assessore Chessa – Le manifestazioni sportive, programmate con particolare attenzione al calendario, si integrano con le altre proposte che valorizzano tradizioni, enogastronomia e turismo attivo per contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Per la Sardegna, l’obiettivo di vivere di turismo tutto l’anno non può restare solo un sogno e il binomio ‘sport e turismo’ rappresenta un’arma vincente, mettendo l’Isola, grazie anche al risalto mediatico di questi eventi, al centro dello scenario nazionale e internazionale”.