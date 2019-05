Cagliari, porta a porta e caos rifiuti a San Michele: “Spazzatura in strada da 10 giorni”

Via Doberdò, piazza Seui e piazza padre Abbo. Cumuli di spazzatura ovunque. La denuncia da parte di un lettore: “Non passano a pulire da 10 giorni, non si vedono operatori e il numero dedicato per segnalare il ritiro è sempre occupato a qualsiasi orario”