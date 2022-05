Cagliari, caos rifiuti proprio nel palazzo del Comune: negli uffici di via Sonnino una discarica e tanti ratti

Conferimento di rifiuti sbagliato nei mastelli. E discariche che attirano i topi. Presso le abitazioni di qualche maleducato? No. Proprio sotto il palazzo del Comune di Cagliari in piazza De Gasperi, a pochi passi da via Sonnino.

Il caso è stato discusso oggi in consiglio comunale. Si parla della sede del Comune di Cagliari dove ci sono contenitori della plastica, carta/cartone, indifferenziato e multimateriale. E un vecchio cassonetto carrellato della carta il cui coperchio non risulta e almeno un bidone della plastica non si presenta sempre con il coperchio opportunamente chiuso. “Secondo i cittadini e lavoratori della zona, i contenitori sono spesso circondati da sacchetti e rifiuti di vario tipo, creando condizioni di degrado e insalubri dell’area”, si legge nell’interrogazione del centrosinistra (primo firmatario Matteo Massa dei Progressisti).

“Alcuni contenitori risultano all’interno della cancellata dell’edificio comunale, mentre altri oggetto di conferimenti irregolari si trovano in area accessibile a chiunque. Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza della CGIL ha comunicato al responsabile per la sicurezza del Palazzo un problema relativo a diversi avvistamenti e segnalazioni di topi nel seminterrato, lungo il perimetro esterno, all’ingresso, non lontano dalla guardiania, all’interno del controsoffitto, chiedendo un intervento di derattizzazione e una urgente messa in sicurezza del palazzo.

L’interrogazione chieda a sindaco e giunta di per conoscere quali siano le modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli uffici comunali di piazza De Gasperi, di sapere a cosa è dovuta la condizione di degrado che spesso si verifica nell’area, e per quale motivo sotto la sede istituzionale del Comune di piazza De Gasperi i contenitori dei rifiuti non vengano mai ritirati dopo gli orari di esposizione.

C’è anche la richiesta di intervento affinché, sotto la sede dell’Istituzione comunale, non si debba incappare in situazioni di sporcizia e degrado esempio di carente rispetto di quelle norme di conferimento e ritiro che al contempo si chiede alle imprese cittadine di rispettare; se si ritenga che maggiori decoro e pulizia possano anche contribuire a evitare la presenza di topi nel palazzo.