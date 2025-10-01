A lanciare un nuovo appello è il presidente del comitato di Stampace, Adolfo Costo, che spiega: “La viabilità cagliaritana , “questa sconosciuta”

Tra un proclamo e l’altro, tra città metropolitane che arrivano sino quasi a Stintino passando per Selargius e Monserrato, tra questi annunci, sempre più annunci e sempre meno fatti. Gli automobilisti, le cittadine e i cittadini vivono la quotidianità”. Non solo traffico però: “Raccolta dei rifiuti attraverso oasi cosiddette ecologiche che di attenzione al clima hanno ben poco, accese per lunghi periodi riversando smog a pieno ritmo durante le operazioni di conferimento delle povere attività produttive costrette a passeggiare per decine di metri con bidoni maleodoranti”.

Le richieste: “Chiediamo che assessori e tecnici facciano un bel passo indietro.

Magari anche un paio di passi indietro e restituiscano le

Responsabilità a chi le ha loro affidate.

Il centro storico è assediato”.