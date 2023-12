Cagliari, caos movida: folla di giovanissimi blocca via Dettori, arrivano i carabinieri

Sabato sera di caos nel rione cagliaritano della Marina. Più di cento giovani si sono ammassati tra il tratto di via Dettori sotto le vetrine di Mango e l’unica porzione di piazzetta che si è salvata dalla chiusura per rischio crolli. Risultato? Qualche commerciante, esasperato, ha chiamato i carabinieri perché, stando a quanto trapela da alcuni residenti che hanno contattato la nostra redazione, dei clienti del Mc Donald’s erano impossibilitati ad uscire. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito fatto sgomberare l’area, senza nessuna ulteriore criticità. Non è la prima volta che capita, ma stavolta il “blocco” ha superato tutte le peggiori aspettative di chi ha dei locali nella zona.

E, tanto per cambiare, in via Baylle ancora bevute selvagge. Come testimoniano alcune foto che abbiamo deciso di non divulgare perché potrebbe trattarsi di ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni, gruppi di giovani sono riusciti a portare bottiglie di superalcolici e amari per sbevazzate all’aperto, con tanto di bicchierini di plastica portati casa. Esattamente ciò che capita da tempo nelle viuzze del rione portuale, soprattutto nei fine settimana.