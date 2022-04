Cagliari, caos in via Mameli: “Auto distrutte dai vandali, l’ultima moda è lanciare le transenne”

Una scia, pura e grave, di vandalismo, quella che si registra nella zona di Stampace basso a Cagliari, che inizia al calar del sole e va avanti sino quasi all’alba. Automobili prese di mira da gruppi di vandali, tra ruote squarciate e specchietti divelti. Ci sono le denunce dei comitati dei residenti, e anche gli sos singoli. Fabio C., 46 anni, due giorni fa, ha avuto un risveglio traumatico: “La mia Ford Focus è stata una delle macchine devastate. Le due ruote laterali sono state spaccate, stessa sorte è toccata ad uno degli specchietti laterali. I danni ammontano ad almeno 150 euro”, spiega. “E stanotte è stato ancora caos. Qualcuno si è divertito a lanciare delle transenne abbandonate contro le auto in sosta”.

“Ho chiamato i carabinieri, sono anche andato di persona al comando per segnalare il degrado e il far west che regna quasi ogni notte in via Mameli, tra urla e automobili che sgommano. I militari mi hanno detto di segnalare sempre quando capitano questi fatti, ho risposto che è sufficiente che si facciano un giro alle due o anche alle quattro nella via per rendersi conto di come stiamo vivendo”.