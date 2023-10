Cagliari, cantieri incubo: via Roma, viale Trieste e piazza Matteotti restano senza acqua

Non solo per il traffico e gli automobilisti, i cantieri nel pieno centro della città sono un incubo anche per i residenti che, fra qualche giorno, non solo si ritroveranno senza acqua per tutta la giornata, ma quando apriranno i rubinetti vedranno sgorgare acqua torbida.

La comunicazione arriva direttamente dal Comune. “Nell’ambito dei lavori comunali per la riqualificazione di viale Trieste, per consentire l’esecuzione di necessarie lavorazioni per la posa di un nuovo collegamento idrico, sarà necessario interrompere una sezione della condotta nella giornata di martedì 24 ottobre 2023”, scrive l’amministrazione.

Pertanto, si verificheranno dei disservizi per gli utenti di viale Trieste, via Roma, nel tratto da viale Trieste e piazza Matteotti, che si stima avrà inizio alle ore 8.30, in concomitanza con l’inizio delle lavorazioni, e sino alle ore 16 circa, fatte salve eventuali ulteriori problematiche al momento non prevedibili.

Con una nota gli uffici di Abbanoa Spa hanno anche comunicato che durante la ripresa dell’erogazione dell’acqua potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità. Il personale addetto sarà tuttavia sin da subito impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.