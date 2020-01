Cagliari, canne sulla spiaggia spostate entro due mesi: “Chiudere il Poetto? Mai”

Di



cagliari

Tempo un mese e mezzo, due al massimo, e le canne saranno trasferite dalla battigia al retrospiaggia del Poetto e la spiaggia sarà messa in sicurezza. Il legname sarà rimosso manualmente o con dei piccoli macchinari e accatastato in fascine accanto alla strada, in attesa di un futuro progetto di recupero del litorale che si baserà sul tentativo di ricostruzione delle vecchie dune