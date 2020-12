Cagliari, cane cade in acqua al porto: salvato appena in tempo dai vigili del fuoco

Cagliari, soccorso e recupero di un cane nelle acque del porto.

Intervento del nucleo Sommozzatori VVF e dei Nautici dell’unità sezione Navale dei Vigili del Fuoco di Cagliari questa mattina intorno alle 7:30 nel molo Rinascita in soccorso di un cane caduto nelle acque all’interno del porto di Cagliari.

Gli operatori VVF si sono calati in acqua per effettuare il recupero e con il supporto dei Nautici l’animale è stato portato a terra e coperto con una coperta termica. Il cane era in ipotermia a causa della prolungata permanenza in acqua.

Sul posto si è recato il veterinario di turno dell’Ats Regionale che l’ha preso in cura.

Il cane risulta privo del microchip per il riconoscimento e per risalire al suo padrone.