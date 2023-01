Cagliari, calciomercato senza sorprese finali: confermato l’arrivo di Prelec ma sfuma Colley

Il calciomercato del Cagliari si chiude senza grosse sorprese o entusiasmi. Confermato l’arrivo dell’attaccante sloveno Nik Prelec, a titolo definitivo: vestirà la maglia rossoblù sino al 2026. Dopo l’ingaggio di Paulo Azzi a inizio mercato, arrivato in Sardegna dopo le ultime gare giocate con la maglia del Modena, è mancato quel nome di spessore in vista dei prossimi mesi, dove i sardi dovranno cercare di continuare a vincere, sotto la guida di mister Ranieri, per tornare in serie A. Sfuma il gambiano Colley, che resta alla Samp, e anche il serbo Ivan Radovanovic, che almeno sino a giugno continuerà ad indossare la maglia della Salernitana.