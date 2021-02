Cagliari, calci e pugni all’autista del bus: 46enne bloccato dalla polizia

Cagliari, aggredisce il conducente dell’autobus. Bloccato dai poliziotti e denunciato.

Gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo per un’aggressione avvenuta su un bus.

Intorno alla mezzanotte è arrivata una richiesta di aiuto al 113, da parte di alcuni passeggeri che viaggiavano su un mezzo della società cittadina di trasporto pubblico, perché l’autista stava subendo un’aggressione da parte di un uomo.

I poliziotti che si trovavano nelle immediate vicinanze, hanno subito raggiunto la via Campania, dove era fermo il pullman, e al loro arrivo l’uomo era ancora presente, trattenuto a stento dai due passeggeri che avevano lanciato l’allarme.

I poliziotti hanno subito riconosciuto l’autore dell’aggressione, un cagliaritano senza fissa dimora di 46 anni, e noto per i suoi diversi precedenti di polizia. Sono subito accorsi in aiuto per bloccare l’uomo, ancora in preda all’ira, evidentemente aggravata anche dal palese abuso di alcool, e per metterlo in sicurezza all’interno della Volante.

Gli agenti hanno accertato che la lite che ha portato alla violenza nei confronti dell’autista del bus, sarebbe scaturita da un malcontento circa il percorso effettuato dalla linea, esternato con parole offensive e minacce, fino ad arrivare allo scontro fisico, oltrepassando la catena di sicurezza che separa il posto di guida dal resto del pullman.

L’autista ha subito fermato il mezzo, preoccupandosi della sua incolumità e della sicurezza degli altri passeggeri. A questo punto l’aggressore si è scagliato con violenza contro la vittima, sferrandogli calci e pugni.

Prontamente sono intervenuti gli altri passeggeri che hanno immediatamente chiamato il 113 e che hanno cercato di trattenere la furia dell’uomo fino all’arrivo immediato dei poliziotti i quali hanno messo fine al protrarsi delle azioni violente.

Riportato alla calma, l’uomo è stato compiutamente identificato ed è stato denunciato per violenza, minacce e lesioni personali ad incaricato di pubblico servizio, nonché segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per interruzione di pubblico servizio.