Cagliari, cade in un pozzo a Calamosca: il soccorso durante la notte

Cagliari, soccorso di un uomo in località Calamosca.

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari hanno ricevuto la richiesta di soccorso, intorno alle 2 circa, per una persona in difficoltà a Calamosca. L’uomo era caduto in un pozzo.

La squadra inviata, quella del distaccamento VVF “Porto”, con il supporto della squadra specializzata SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha messo l’uomo in sicurezza e lo ha estratto dal pozzo per poi consegnarlo alle cure del servizio sanitario regionale, presente sul posto con un’ambulanza.

L’uomo risulta apparentemente illeso.