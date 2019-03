Cagliari, cade in moto sull’Asse Mediano e striscia sull’asfalto per settanta metri: centauro 28enne all’ospedale

Brutto incidente nel tratto di Asse che va verso Pirri. Un giovane in sella alla sua Ktm 690, dopo aver perso il controllo della moto è caduto rovinosamente e ha strisciato per settanta metri sull’asfalto, restando ferito. È stato trasportato a sirene spiegate al Santissima Trinità in codice giallo