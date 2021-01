Cagliari, “addio al bunker delle siringhe: ora in via Cinquini spazi verdi e parcheggi”

Svolta per l’ex storica sede della Circoscrizione di via Cinquini a Cagliari: lo stabile verrà demolito. Esultano i consiglieri comunali Marcello Polastri e Loredana Lai che due mesi fa hanno presentato un documento chiedendo la demolizione dello stabile, usato da sbadati e tossicodipendenti per “consumare la propria dose di disperazione quotidiana” afferma Polastri aggiungendo che “la nascita di aree verdi con giochi e attrezzi per lo sport con annessi parcheggi, consentirà alla città di fare un importante passo avanti verso la civiltà, dotando così il colle di San Michele di nuove attrattive”. La demolizione, come affermato dal primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu, con il quale Polastri e Lai si complimentano per la “coraggiosa scelta e determinazione nel chiedere ad Area questa demolizione”, avverrà a fine febbraio 2021 e vedrà gli immobili fatiscenti, cedere il posto degli attuali ruderi tra le vie Cinquini e Sirai, a nuova vita.

Alla demolizione (che costerà circa 100 MILA Euro) seguirà un’attenta valutazione tra l’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (proprietaria di questo angolo degradato di città), e l’amministrazione comunale di Cagliari per la destinazione e la valorizzazione dell’intero compendio.

Il documento presentato da Polastri e Lai al Comune di Cagliari chiedeva al Sindaco Paolo Truzzu la demolizione del “bunker dello spaccio e delle siringhe” per cedere lo spazio a un’area verde attrezzata di circa 9 mila mq anche con eventuali strutture eco compatibili con la cultura e il sociale, oltre a infrastrutture di viabilità e di parcheggio per il vicino parco del Colle San Michele.

“CAGLIARI migliora – ha concluso entusiasta il Consigliere Polastri – al posto dell’aliga e delle siringhe, vita!”.