Cagliari, brutto incidente in viale Trento: 71enne al volante si scontra con un motociclista

Incidente stradale in viale Trento a Cagliari. Un settantunenne al volante di una Fiat Punto, mentre stava svoltando in via Cesare Battisti, si è scontrato con un quarantaduenne di Quartu Sant’Elena in sella ad una Mv Agusta. L’impatto, purtroppo, non è stato leggero: ad avere la peggio il centauro, finito sull’asfalto. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo. I “classici” rilievi dello schianto sono stati svolti, come sempre, dalla polizia Locale.