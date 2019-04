Incidente stradale nel viale Regina Elena a Cagliari. Un 43enne di Monastir alla guida di un’Audi, mentre stava svoltando per entrare in piazza Marghinotti, ha centrato in pieno un 30enne di Monserrato che, nella corsia opposta, stava guidando una moto. L’impatto è stato abbastanza forte e il centauro è finito sull’asfalto. Dopo pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza del 118 e l’uomo è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice giallo.

Rilievi a cura della polizia Municipale.