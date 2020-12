Cagliari, brutto incidente in viale Elmas: inversione di marcia e caos, arriva l’ambulanza. Un brutto scontro tra due auto alle porte di Cagliari: nella foto di Filippo Pau il pronto arrivo dell’ambulanza. L’incidente è avvenuto nei pressi della concessionaria Saab: per circostanze ancora da chiarire nei dettagli, una Fiat Punto e una Fiat 600 si sono scontrate violentemente. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti.