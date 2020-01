Cagliari, brutto incidente in via dei Donoratico: ci sono feriti, ambulanza sul posto e traffico bloccato. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, diverse vetture coinvolte: uno dei feriti è in codice verde. La circolazione in tutta la zona attorno a viale Ciusa e piazza Giovanni sta subendo forti rallentamenti. (notizia in aggiornamento).