Cagliari, brutto incidente alla rotonda di via Cadello: coppia di centauri finisce all’ospedale

Incidente in serata a Cagliari, a pochi metri dalla rotonda di via Cadello. Un 20enne cagliaritano alla guida di una moto, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro una Hyundai Tucson guidata da un ventiseienne di Cagliari. L’impatto è stato abbastanza violento e ad avere la peggio è stato il centauro e la passeggera che era a bordo con lui, una ragazza di diciannove anni. Nessun danno rilevante invece, per il guidatore dell’automobile. I due motociclisti sono stati trasportati all’ospedale Marino in codice giallo.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, rilievi a cura della polizia Municipale.