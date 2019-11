Cagliari, bruttissimo incidente in viale Marconi: motociclista 46enne grave in codice rosso

Un grave e bruttissimo incidente, quello avvenuto in viale Marconi a Cagliari, nel tratto compreso tra via San Benedetto e via Sarpi. Un 70enne di Cagliari, al volante di una Fiat Tipo, mentre stava uscendo da un passo carrabile si è scontrato con una moto. L’impatto, oltre che inevitabile, è stato anche molto forte: ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla moto, un cagliaritano di quarantasei anni. Sul posto, oltre alla polizia Locale, è intervenuta anche un’ambulanza del 118: il centauro è stato trasportato a sirene spiegate, in codice rosso, all’ospedale Brotzu.