Bruttissimo incidente nel viale Marconi a Cagliari. Lo schianto, per cause ancora da chiarire, è avvenuto tra due auto, una delle quali è una Ford. Ci sono cinque feriti, due in condizioni gravi, stando alle primissime informazioni disponibili. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e c’è anche la polizia Municipale. Pesanti disagi per il traffico.