Cagliari, brutta fuga di gas in via Baylle: si rompe un tubo della rete cittadina. I Vigili del Fuoco sul posto per la messa in sicurezza nel cuore del quartiere Marina. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale (squadra terra) dei Vigili del Fuoco di Cagliari, è intervenuta intorno alle 14:50 in via Lodovico Bayle nel centro storico della città di Cagliari a causa di una perdita di Gas dovuta alla rottura di un tubo della rete cittadina a seguito dell”impatto di un autovettura che per ancora da accertare è andata a finire a bordo strada lesionando la tubazione. Gli operatori della squadra VVF all”arrivo sul posto hanno tempestivamente provveduto a delimitare ‘area per la messa in sicurezza, tamponando la perdita dalla tubazione sino all”arrivo dei tecnici del’Isgas che hanno provveduto alla riparazione.