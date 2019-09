Cagliari, brucia l’intera struttura della pizzeria: vigili del fuoco ancora al lavoro

Cagliari, vasto incendio in un locale adibito a pizzeria, a fuoco l’intera struttura: i Vigili del Fuoco sul posto con 5 automezzi.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno all’una di questa notte a Cagliari, in via Fleming, per l’incendio di una attività di ristorazione dove è rimasta coinvolta l’intera struttura.

Sul posto 2 squadre di Pronto intervento della sede centrale e 3 mezzi di supporto che stanno ancora operando per lo spegnimento dell’intero locale completamente avvolto dalle fiamme e per la messa in sicurezza.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.