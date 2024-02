Cagliari, Brotzu nella bufera: “Aumentano le denunce di Oss e infermieri sfruttati, tanti scapperanno”

A Cagliari il Brotzu continua a restare al centro della bufera, sanitaria e mediatica. C’è la Uil Fpl che ha scritto una lunga lettera di denuncia “per il pesante disagio che serpeggia, per svariate motivazioni, incancrenitesi, tra cui primeggia la nefasta carenza di fondi. Con, a cascata, tutte le conseguenze pericolosamente emerse. Situazione che nella più grande realtà sanitaria pubblica della Sardegna, il

personale non può più tollerare. Attualmente siamo in una fase emergenziale, con l’incremento di costose sacrosante denunce di demansionamento degli infermieri e uno sfruttamento senza precedenti degli Oss, sconfinato per tutte le

figure di assistenza, diretta o indiretta, in una nefasta impennata dello stress

psicofisico”, attacca il segretario territoriale Attilio Carta, nella missiva inviata all’assessore regionale Doria e ai vertici del Brotzu.

“Stress psicofisico confermato dalle diffuse richieste di tutela allo Spresal. È infatti imminente il pericolo di una grande fuga di personale preparato, e spesso pure qualificato, a carico dell’azienda. Arrestiamo con somma urgenza quest’imminente esoso biblico di vere e proprie eccellenze sanitarie. La UIL-Fpl, fortemente preoccupata per l’incolumità di lavoratori e a tutela dei pazienti chiede a gran voce che tutti coloro in indirizzo, di competenza si attivino con somma urgenza per mettere in essere un piano straordinario di stabilizzazioni e assunzioni”.

LA REPLICA – “Tutti i servizi funzionano meglio, se c’è un capo a coordinarli, e nella Sanità il concetto è ancora più vero. Per questo si devono nominare i direttori di struttura, per questo – se non lo si fa – si ricevono critiche da personale, sindacati, opinione pubblica e stampa. Pur comprendendo che in corso la campagna elettorale per le Regionali, e nel rispetto di tutte le posizioni politiche, l’Arnas Brotzu continua a fare quel che ha deciso nel gennaio 2023: rendere nuovamente efficienti i propri reparti ospedalieri nominando i direttori ed evitando il ricorso a nomine provvisorie”. Così la direttrice generale dell’Arnas Brotzu, Agnese Foddis, risponde alle nuove critiche relative al fatto che, nell’azienda sanitaria, si sia scelto di non paralizzare l’Arnas in attesa dell’esito delle elezioni, “che non hanno alcuna attinenza con le scelte sanitarie per garantire il servizio alla popolazione”. La Foddis ribadisce che, con l’Atto Aziendale adottato nel gennaio 2023, l’Arnas Brotzu si è impegnata a coprire, in tempi brevi, i ruoli vacanti. “Un processo iniziato nel 2022 con la nomina di due direttori di struttura complessa e mai arrestatosi. Si sottolinea che i bandi di incarichi a tempo determinato di funzioni organizzative della durata di cinque anni per gli infermieri in scadenza il 31 dicembre del 2023, sono stati oggetto di lunga e attenta negoziazione con i sindacati. Il risultato della contrattazione ha portato alla pubblicazione dei medesimi bandi, le funzioni sono state assegnate, così come sono stati attribuiti i coordinamenti di tutta l’azienda che saranno deliberati nei prossimi giorni. Si evidenzia che per le nomine dei direttori di struttura complessa, l’Arnas Brotzu impiega commissioni esterne i cui componenti sono estratti da un elenco nazionale, in piena trasparenza. Con l’attribuzione di questi incarichi, l’Arnas Brotzu ha posto fine all’utilizzo dei direttori facenti funzioni, che possono restare in carica per un tempo massimo di 18 mesi, così come stabilito dal contratto nazionale di lavoro, iniziando un percorso virtuoso oltre un anno fa con l’assegnazione degli incarichi definitivi”. Ancora: “Sono stati espletati i concorsi che hanno portato alla nomina di 17 direttori di struttura complessa: un grande impegno di risorse umane ma necessario per garantire, ad ogni struttura dell’azienda, una direzione clinica di alto profilo. Il Brotzu è un DEA di secondo livello e come tale necessita di una precisa e puntuale organizzazione professionale, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze sanitarie di alta complessità. Portare a compimento quanto stabilito dall’atto aziendale è un impegno gravoso e articolato, espletato senza mai interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie di alto profilo sanitario per tutti i sardi. Il processo, in perfetta armonia con la mission dell’azienda, pilastro regionale del servizio sanitario nazionale, sarà portato avanti sino alla sua conclusione in piena trasparenza, secondo le norme vigenti e nel rispetto dei tempi programmati, in ottemperanza agli obblighi di legge e in maniera del tutto slegata dalla consultazione elettorale”.