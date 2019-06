Mille e duecentottantadue voti. Mister preferenze è Edoardo Tocco. L’ex consigliere regionale e comunale di Forza Italia (ed ex presidente della circoscrizione di Sant’Avendrace) è il più votato a Cagliari con 1282 voti. Una rivincita per il noto politico cagliaritano che a febbraio non era riuscito a conquistare il seggio in consiglio regionale. Dietro di lui Matteo Lecis Cocco Ortu ex consigliere comunale Pd.