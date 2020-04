Cagliari, bonificata la discarica di Sant’Elia: “E ora colpiremo i caddozzi che inquinano la città”

Una distesa di sacchetti di rifiuti maleodoranti, ma ora la discarica di via Vasco de Gama a Sant’Elia è stata bonificata. “Ieri”, racconta Marcello Polastri, consigliere comunale di Sardegna Forte e alla guida della Commissione Politiche per la Sicurezza, “è stata egregiamente ripulita dall’assessorato all’Igiene del suolo, la discarica di via Vasco De Gama nella quale abbondavano centinaia di sacchetti di spazzatura putrescente. Risultato? C’è chi nonostante i divieti sta continuando a sporcare la città, ed è una vergogna perché stavolta non mi si dica che la colpa è del Comune di Cagliari che non pulisce, anzi. La colpa è dei caddozzoni che se andranno di questo passo verranno multati, con conseguenze non indifferenti. Disponibilissimo a capire tutto”, conclude, “ma non la perseveranza di pochi che deturpano la città, rendendo l’aria irrespirabile, per portare ai nostri polmoni possibili rischi e conseguente per la salute pubblica”.