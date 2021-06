Cagliari, a Bonaria l’addio a monsignor Pillolla: “Vescovo dei precari e dei lavoratori in lotta”

I funerali nella basilica dove era stato ordinato sacerdote e vescovo. Questo pomeriggio a Bonari l’addio a monsignor Tarcisio Pillolla, ex vescovo ausiliare di Cagliari. L’omelia, alla presenza di autorità istituzionali e religiose, affidata all’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi: “Funerali sono in questa Basilica per suo desiderio, qui era stato ordinato sacerdote e vescovo. Il suo cuore è stato aperto a tutti. Si è fatto prossimo ai precari e a lavoratori in lotta per un futuro più degno, si calò nel pozzo Sella e donò loro una lampada simbolo del lavoro dei minatori e della fede nella Chiesa”.

(Foto di Davide Loi)