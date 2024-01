Cagliari-Bologna 2-1, con un Petagna monumentale grande vittoria contro una big: festa allo stadio. Ranieri questa volta azzecca tutte le mosse, Petagna segna un gol pazzesco con una super prestazione, Wieteska con un grande assist provoca l’autorete di Calafiori: non è un film, è successo davvero in una Unipol Domus col popolo rossoblù letteralmente in delirio. Una vittoria preziosissima che porta il Cagliari a quota 18, scavalcando l’Udinese, con cinque punti di vantaggio sull’Empoli e sei sulla Salernitana. La salvezza si è materializzata con il grande cuore e l’orgoglio rossoblù, dopo un inizio molto difficile. Orsolini aveva portato in vantaggio il Bologna grazie a un doppio svarione di Augello e Scuffet. E il Bologna con la densità a centrocampo sembrava una macchina da guerra. Poi il blitz di Petagna che in contropiede si dribbla metà della difesa avversaria, portiere compreso, e sigla il pareggio. Lo stadio diventa una bolgia. Nella ripresa l’ingresso di Azzi cambia il Cagliari: Ranieri mette su una squadra agguerrita che combatte su ogni pallone con più fame degli avversari. Arriva l’autorete e lo stadio si infiamma ulteriormente. Il Cagliari vola ed è capace anche di soffrire, difendendo a denti stretti tre punti che sono manna dal cielo. Grande Cagliari, ennessimo miracolo di Ranieri con un Nandez letteralmente strepitoso da otto in pagella. Mentre Petagna che ha vinto tutti i duelli fisici si merita addirittura un nove.