SEMPLICI…EMENTE FANTASTICI

di Gigi Garau

Cagliari-Bologna 1-0, Rugani porta i rossoblù di Semplici in paradiso ed è rincorsa salvezza. Seconda vittoria consecutiva del Cagliari che adesso vola con il nuovo allenatore: tre punti preziosissimi, battuto il Bologna di Mihajlovic grazie a un bel colpo di testa di Rugani nel primo tempo. Il Cagliari anche stavolta non prende gol, porta a casa i tre punti scavalca il Torino che però ha due partite in meno. Ma è la marcia in più data dal cambio di allenatore, con un modulo che ha dato grande compattezza alla squadra, ad avere cambiato ritmo e risultati. Ora la squadra ci crede e dopo sedici partite senza vittorie centra un’altra vittoria fondamentale per rientrare in corsa. Semplici diventa il nuovo idolo dei tifosi rossoblù, un allenatore che ha ritemprato la squadra in pochi giorni. Ora linea ai tifosi rossoblù a Radio Casteddu con “A bocce ferme dopo il Cagliari”.