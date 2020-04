Cagliari, bollette salate di Abbanoa: bisogna pagare anche quelle mai arrivate

Una sorpresa con la S maiuscola, inaspettata e che fa decisamente “infuriare” più di un cagliaritano anche per due motivi: per il periodo (pre-pasquale) e perché si è ancora nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Le ultime bollette di Abbanoa contengono, in più di un casouna “sorpresa”: oltre al totale da pagare, spunta anche quello delle fatture scadute, e lì le cifre variano da utenza a utenza. Tuttavia, se è vero come è vero che può anche trattarsi di mancati pagamenti di tre, quattro o cinque anni fa, in più di un caso l’extra è legato al trimestre “ottobre novembre e dicembre”, come confermano dalla stessa Abbanoa. Cioè nel periodo “caldo” dello scontro tra il gestore idrico e “la Gp Service”, società incaricata di consegnare le bollette. Vari lettori di Casteddu Online hanno segnalato l’anomalia: “Abbiamo sempre pagato tutte le bollette sino all’ultimo centesimo, perché c’è questo ulteriore addebito?”. Una doccia fredda per molti cagliaritani: c’è già chi è andato a regolarizzare i pagamenti in questa o quella tabaccheria ma anche chi ha chiamato il servizio clienti per chiedere spiegazioni. E, alla fine, emerge che hanno ragione tutti:gli utenti, da un lato, e Abbanoa, dall’altro.

“I pagamenti pregressi possono anche essere legati a bollette non pagate da tanti anni, però anche a fatture non consegnate dalla vecchia società, la Gp Service, con la quale abbiamo già interrotto ogni rapporto”, spiegano da Abbanoa, “e nei confronti della quale abbiamo già protocollato unna richiesta di danni. Adesso tutte le bollette le consegna Poste Italiane. Bisogna pagare anche le fatture scadute o in fase di scadenza. Su queste, in particolare, non abbiamo nemmeno applicato nessun tipo di interesse o mora. Per controllare in dettaglio tutte le bollette è sufficiente entrare nella propria area online attraverso la App ufficiale di Abbanoa”.