Cagliari, bollette paurose: noto ristorante del Poetto apre solo nel weekend

Come nei periodi più bui del Covid, quando la paura di essere contagiati ha portato tutti a rintanarsi in casa in settimana, concedendosi al massimo qualche uscita nel weekend. Stavolta il virus non c’entra, e non esiste nessun vaccino contro le bollette della luce da infarto. E così, a Cagliari qualche ristoratore decide di restare chiuso dal lunedì al giovedì. Tra i primissimi casi c’è quello di un noto ristorante del Poetto, che ha scelto Facebook per avvisare tutti i clienti: “Grazie a questi piccoli aumenti energetici”, chiarissima l’ironia, “vogliamo informare la nostra clientela la chiusura del locale dal lunedì al giovedì, in modo da potervi dare sempre un buon servizio al giusto prezzo”. Il messaggio, sin qui, è chiarissimo: restare aperti sette giorni su sette comporterebbe dover ritoccare, ovviamente al rialzo, i prezzi del menù. E, vista l’aria nerissima che tira, sarebbe un suicidio quasi assicurato.

Così, fornelli accesi e tavole imbandite “dal venerdì al pranzo della domenica”. Poi, serrande abbassate. E, soprattutto, tutte le luci spente.