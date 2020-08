Cagliari, blitz della Municipale: via tutti gli ambulanti abusivi da piazza Is Maglias

Tensione in tarda mattinata a Cagliari, nel rione di San Michele. La polizia Municipale, insieme ai carabinieri, ha effettuato un blitz tra i venditori abusivi di piazza Is Maglias. Lì, tra le bancarelle di abbigliamento e frutta e verdura, si sono vissuti minuti di grande tensione: qualche venditore ha alzato la voce contro gli agenti, alla scena hanno assistito diversi testimoni. Un blitz, quello dei vigili, non nuovo: soprattutto nei mesi del lockdown, i controlli nella zona si erano intensificati. Poi, con le varie riaperture e il ritorno alla normalità, sono ricomparsi anche i venditori abusivi. Che, alla fine, stando a più di un testimone, “sono stati multati”.