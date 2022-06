Cagliari, blitz della Municipale: multati tutti i ristoratori con le pedane abusive

Raffica di multe degli agenti della polizia Locale di Cagliari a tutti i ristoratori, una quarantina, che non hanno tolto le pedane, giudicate “abusive” dopo che il Comune aveva annullato tutte le autorizzazioni. Vari ristoratori, imbufaliti, hanno già contattato la nostra redazione. Ed è impossibile non riavvolgere il nastro dei ricordi sino a ieri, quando un’auto impazzita si è schiantata contro le fioriere di un locale del Corso Vittorio. In quell’occasione il portavoce del comitato dei residenti di Stampace, Adolfo Costa, aveva tuonato contro il nuovo incidente, scrivendo una email Pec proprio al comando dei vigili: “Ci chiediamo che cosa occorra per le rimozione definitiva di tutte le strutture. Un altro incidente? Stavolta non privo di conseguenze?”.

E, a meno di 24 ore di distanza, ecco le multe: “Le abbiamo consegnate oggi ai titolari dei locali che avevano ancora le pedane abusive”, spiega il comandante Guido Calzia, “le sanzioni di oggi sono il frutto di controlli e verifiche eseguite dai miei uomini nelle ultime settimane. Chi non ha provveduto a togliere pedane e fioriere è stato multato, avrebbe già dovuto toglierle da tempo”. E il Comune, intanto, non ha ancora trovato una soluzione per la vicenda delle pedane: venerdì nuovo round della commissione Attività produttive. I ristoratori aspettano. E, intanto, pagano le multe.