Cagliari, blitz dei Baschi Verdi: 5 multe per le mascherine, 7 per il coprifuoco, ubriaco fermato con una borsa rubata. Negli ultimi giorni, i Baschi Verdi hanno effettuato numerosi fermi e controlli nelle vie del capoluogo, da quelle centrali a quelle periferiche.

L’esito di tali attività ha evidenziato, per 5 di loro il mancato possesso della mascherina: a tentare di giustificare l’errore, la motivazione di un recentissimo smarrimento o la semplice dimenticanza. Ad altri 7, invece, è stata contestato il trovarsi fuori dalla propria abitazione, tra le 22 e le 5, senza una comprovata motivazione di carattere lavorativo, sanitario o situazione di necessità.

Per tutti, alla prima violazione della specie, è scattata una sanzione da 400 euro ciascuno.

In uno dei casi, però, i controlli hanno fatto emergere anche altro: difatti, in tarda notte, alla vista di un soggetto trovato appoggiato per terra ad un motociclo, i Finanzieri si sono fermati per verificarne lo stato di salute. Appurato che si trattava di una persona in stato di ebrezza – che dichiarava di trovarsi in giro a quell’ora in quanto di ritorno da un’attività di pesca -, all’esito di ulteriori controlli hanno accertato in primo luogo che lo stesso non aveva mai conseguito la patente per la guida del motociclo; il soggetto, altresì gravato da specifici reati contro il patrimonio, aveva con sé uno zainetto, all’interno del quale sono stati rinvenuti alcuni oggetti da scasso ed una borsa da donna con all’interno un tablet, effetti personali ed un portafoglio riconducibili ad una signora di 60 anni.