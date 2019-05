Cagliari, blitz anti militarista al molo Ichnusa: “A foras sa Nato de Sa Sardigna”

In tarda mattinata uno spaurito gruppetto di antimilitaristi si è insediato al molo Ichnusa di Cagliari, dove sono ormeggiate alcune Unità militari battenti bandiera tedesca in sosta nel porto del capoluogo. La manifestazione improvvisata si è limitata a uno sventolio di bandiere e l’esibizione di uno striscione “contro l’occupazione militare della Sardegna”. Sono stati intonati i soliti slogan “foras sa nato de sa sardigna”, dopo pochi minuti il gruppetto si è velocemente allontanato dal molo, visto l’arrivo immediato di alcune auto dei carabinieri. A quanto pare un preludio della manifestazione di A Foras, prevista per il 2 Giugno alle ore 10 in piazza dei centomila.

Gigi Garau