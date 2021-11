Cagliari, blackout da ieri sera a Monte Urpinu: disperati residenti e commercianti

Ore di blackout in via Cugia e via Sanna Randaccio. Disagi per le 50 famiglie della zona e per tutte le attività commerciali. “Non solo domenica 14 siamo rimasti senza corrente elettrica dalle 9.30 del mattino alle 22 circa della sera, ma anche ieri dalle ore 18 a tutt’ora che le scrivo manca l’energia elettrica. Siamo circa 40 o 50 famiglie più le attività commerciali tutti nella stessa situazione, vergognoso”.

Ma l’emergenza sta per terminare. “Nelle via Cugia e Sanna Randaccio c’è una nostra cabina secondaria che si è allagata nuovamente e riempita di fango”, dichiara E-Distribuzione, “i nostri tecnici con l’impresa hanno quasi terminato di ripulire e contano di rialimentare entro le 13, dopo le operazioni di stacco momentaneo delle cabine a monte e a valle per lavorare in sicurezza”.

Ieri sera intanto, verso le 18, come da stima dei tecnici di E-Distribuzione, è stato riparato il guasto che aveva portato allo stop della fornitura di energia elettrica della zona di via Macomer, dove tutto è tornato alla normalità.