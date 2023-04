Cagliari, bimbo di due anni muore al Microcitemico: Siliqua piange Daniel Muscas

Siliqua è una comunità chiusa nel dolore e attonita. Daniel Muscas, bimbo di due anni, è morto al Microcitemico. Stava lottando da tempo contro un tumore e i genitori, Stefano e Valentina Fadda, hanno sperato sino all’ultimo che le condizioni del loro piccolo potessero migliorare. Così, purtroppo, non è stato. Il cuore del piccolo si è fermato in una delle stanze dell’ospedale dei bambini di via Jenner a Cagliari. “Eravamo stati anche al Gaslini di Genova, poi tanti ricoveri a Cagliari”, spiega, affranto, papà Stefano. “Daniel stava lottando contro un brutto tumore”. L’amministrazione comunale, con i testa la sindaca Francesca Atzori, ha espresso pubblicamente il cordoglio per la scomparsa del piccolo: “Oggi è un giorno triste per Siliqua. A nome di tutta la comunità, l’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Muscas-Fadda per la perdita del piccolo Daniel.

Gli sia lieve la terra”.

Un’intera comunità si è già stretta attorno ai genitori. Valentina Fadda, 30 anni, lavora come barista e il marito, Stefano, quarant’anni, è agricoltore. Il funerale del piccolo Daniel, che lascia anche una sorellina di appena tre mesi, sarà celebrato domani, domenica 23 aprile alle 11, nella chiesa di San Giorgio Martire.